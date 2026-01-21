В Бердянске без электричества остаются 66 многоквартирных домов
18:47
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Почти 70 многоквартирных домов остаются без отопления в Бердянске Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
"На данный момент в Бердянске без отопления остаются 66 многоквартирных домов - их питают две котельные, запуск которых планируется уже сегодня", - сообщил губернатор.
В настоящий момент идет заполнение водой отопительной системы.
Кроме того, аварийно-восстановительные работы продолжаются в Приморском муниципальном округе, городе Днепрорудном Васильевского муниципального округа.