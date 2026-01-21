Россию на "Миссис Мира" представляет 35-летняя спортсменка из Казани

Конкурс красоты для замужних женщин проходит в Лас-Вегасе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спортсменка и обладательница титула "Миссис Европа 2024" из Казани Динара Саляхова представит Россию на конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис Мира 2026" в Лас-Вегасе (США). Об этом ТАСС сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

"В этом году за звание самой красивой женщины мира поборются представительницы более чем 45 стран, которые уже прибыли в США. Официальная конкурсная программа стартует в пятницу, 23 января. Россию представляет уже получившая мировую известность спортсменка из Казани Динара Саляхова. В 2024 году она завоевала титул "Миссис Европа", а накануне победила в национальном этапе, став "Миссис Россия Мира", - говорится в сообщении.

Саляхова имеет титул чемпионки Татарстана по спортивным бальным танцам и аналогичный титул в категории "фитнес бикини". Она замужем, воспитывает двух сыновей и развивает собственный бренд одежды для спорта. Отмечается, что после победы в конкурсах красоты в 2024 году девушка решила создать собственный проект международного уровня "Mrs BRICS", первый финал которого пройдет в Казани 8 марта.

"Конечно, конкурс "Миссис Мира" гораздо масштабнее, и это мотивирует на победу еще сильнее. Никаких проблем в получении визы для приезда в США для меня и моей команды не было. По прилете тоже никаких сложностей не возникло. Мы уже заселились в отель, где проживают все участницы. С некоторыми девочками уже познакомилась, атмосфера очень дружелюбная, завтра нас ждут фотосессии и регистрационные мероприятия", - приводятся слова прибывшей в Лас-Вегас конкурсантки.

Конкурс красоты для замужних женщин "Миссис Мира" проводится с 1984 года. За это время россиянки побеждали в 2006 и в 2009 годах. Как рассказали организаторы, одним из наиболее сложных этапов считается интервью: помимо рассказа о себе финалистки должны ответить на провокационные вопросы жюри. На финал запланированы дефиле в купальниках, национальных костюмах и вечерних платьях.