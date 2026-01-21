В московском метро появился автомат с бесплатной питьевой водой

Набрать воду пассажиры могут только в свою бутылку или термокружку

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Автомат с чистой питьевой водой появился в московском метро на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии. Набрать воду пассажиры могут бесплатно, но только в свою тару, сообщается в аккаунте метрополитена во "ВКонтакте".

"Вместе с департаментом природопользования и департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы мы разместили на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии водомат с бесплатной питьевой водой. Набрать воду пассажиры могут только в свою бутылку или термокружку - стаканчиков возле водомата нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом власти выражают заботу об экологии и снижают потребление одноразового пластика. Качество воды соответствует нормам Роспотребнадзора.