В Северной Осетии проведут капитальный ремонт техникума и двух колледжей

Работы планируется выполнить в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт трех учебных заведений - техникума и двух колледжей - планируется в Северной Осетии в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в министерстве строительства и архитектуры республики.

"В 2026 году капитальный ремонт проведут во Владикавказском государственном многоотраслевом техникуме, в Северо-Осетинском педагогическом колледже. Также будет выполнен капитальный ремонт учебного корпуса №3 и общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж" в Беслане", - говорится в сообщении.

Работы будут вестись по национальному проекту "Молодежь и дети", в состав которого входит федеральный проект "Профессионалитет". Одним из ключевых направлений этого проекта является модернизация и капитальный ремонт зданий профессиональных образовательных организаций.