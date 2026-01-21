В Госдуме рассказали о ходе тестирования новой системы оплаты труда бюджетников

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что эксперимент затронул, в частности, здравоохранение, образование и культуру

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Внедрение в России новой системы оплаты труда бюджетников предварительно проводится в виде пилотного проекта в некоторых регионах и анализируется в закрытом режиме, основная цель - "подтянуть" низкие зарплаты и ликвидировать зарплатный дисбаланс. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос внедрения новых систем оплаты труда бюджетников в 2026 году и ввести их с 2027 года.

"Реализуется пилотный проект, подводятся итоги", - сказал Нилов, отвечая на вопрос, на какой сейчас стадии эта работа. По его словам, пока что "все идет в режиме "для служебного пользования".

Как отметил Нилов, эксперимент затронул, в частности, здравоохранение, образование и культуру. Цель - преодолеть кадровый голод, возникающий из-за маленьких зарплат у работников в этих сферах. В 2025 году тестирование новой системы оплаты труда бюджетников началось в нескольких регионах.

"Теперь все это должно быть проанализировано. После того, как пройдет анализ и все расчеты, которые должны еще коррелировать с параметрами бюджета и с бюджетным процессом, тогда уже это будет [произведено] нормативно-правовое регулирование", - подытожил глава комитета.

"Необходимо навести порядок, но этот порядок не значит, что там, где получают много, будет снижен уровень [зарплат] - нет. А вот подтянуть к медианной величине там, где получают меньше, и ликвидировать тот самый дисбаланс - вот это основная цель поставленной задачи", - сказал депутат.