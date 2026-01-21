В Якутии, на Чукотке и в Магаданской области установилась теплая погода

В этих регионах температура на 20-25 градусов выше нормы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Невероятно теплая для текущего сезона погода установилась в Якутии, на севере Чукотки и в Магаданской области. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Невероятное тепло на севере Якутии, на севере Чукотки, в Магаданской области. Там температура на 20-25 градусов выше нормы, очень глубокий циклон перемещается с юга, и по своей восточной периферии очень теплый воздух забрасывается из Тихого океана. И вот там-то действительно тепло, <...> температура около нуля на Чукотке", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Якутии дневные температуры минус 25-28 градусов, что на 20 градусов выше нормы. В Якутске температура ночью и днем около минус 30.