В Северной Осетии направят 868 млн рублей на здравоохранение

В регионе планируется оснащение медицинских организаций современным оборудованием

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Более 868 млн рублей направят в Северной Осетии на сферу здравоохранения в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В текущем году в рамках государственных программ и национальных проектов на сферу здравоохранения предусмотрено 868,5 млн рублей", - цитирует пресс-служба премьера республики Бориса Джанаева.

В ближайшие годы в регионе планируется оснащение медицинских организаций современным оборудованием, обеспечение доступности качественных лекарственных препаратов, развитие паллиативной медицинской помощи, активизация профилактических мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями, поддержка молодых врачей по программе "Земский доктор".

Кроме того, запланирована реконструкция республиканского центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон. Также предусмотрено строительство двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов и шести амбулаторий в районах республики, капитальный ремонт амбулатории в селении Хазнидон, филиала поликлиники №1 и филиала женской консультации.