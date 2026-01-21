В Госдуме призвали запретить анонимов в соцсетях

Реализация инициативы позволит избежать буллинга и преступлений, считает зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Анонимная регистрация в социальных сетях и на других интернет-платформах в России должна быть запрещена, за каждым постом должен стоять реальный человек, которого можно идентифицировать. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Я считаю, что вообще регистрация в социальных сетях должна перестать быть анонимной", - сказал парламентарий. "За каждым постом, за каждым автором должен скрываться живой, реальный человек, которого можно однозначно идентифицировать, чтобы не было различных манипуляций, буллинга, не было мошенничества, преступлений, каких-то вымогательств", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что реализовать эту инициативу "очень просто" - это можно сделать через "принятие федерального закона и жесткое исполнение платформами этого закона о честном, чистом и легальном интернете".

"Мы должны полностью почистить весь интернет от анонимного контента и от анонимных аккаунтов, от возможностей использовать ботов, использовать ботофермы, массовый постинг, производство массового контента с помощью нейросетей и так далее", - сказал парламентарий.

Ранее Свинцов в беседе с ТАСС выступил за запрет соцсетей для детей до 14 лет и ограничения на использование соцсетей подростками до достижения совершеннолетия.