Эксперт Зольников: рост уровня океана приведет к подтоплениям побережий

Могут пострадать приморские города в Балтийском море или на Дальнем Востоке, сообщил профессор кафедры общей и региональной геологии Геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Повышение уровня мирового океана может привести к подтоплению побережья Северного Ледовитого океана, а также портов Балтийского моря и Дальнего Востока. Таким мнением с ТАСС поделился доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры общей и региональной геологии Геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета (НГУ) Иван Зольников.

Ранее исследование специалистов Калифорнийского университета при участии NASA выявило ускоряющееся разрушение "ледника судного дня" - Туэйтса в Западной Антарктиде. Анализ спутниковых данных за последние двадцать лет показал, что восточная часть шельфового ледника, ранее выполнявшая роль опоры, теряет устойчивость и больше не сдерживает движение льда в океан. По данным ученых, полный коллапс Туэйтса приведет к подъему уровня мирового океана примерно на 65 см.

"Что касается прогнозируемого повышения уровня мирового океана на 65 см, то оно не является критическим. На мой взгляд, при таком повышении уровня океана могут быть подтоплены некоторые приморские низменности, речь прежде всего идет о побережье Северного Ледовитого океана. Также могут пострадать портовые сооружения и сами приморские города, например, в Балтийском море или на Дальнем Востоке", - сказал собеседник агентства.

По мнению Зольникова, критическое поднятие уровня рек вряд ли произойдет. В то же время как береговые процессы волноприбойной деятельности могут усилиться, что может привести к нарастанию отступления высоких морских берегов. "Но все-таки 65 см подтопления - это для значительной части безлюдного побережья российской Арктики не фатально", - подчеркнул он.