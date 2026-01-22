Минобрнауки объяснило перенос принятия нового перечня специальностей в вузах

Это связано с продолжением работы по формированию нормативной базы новой модели высшего образования, сообщили в министерстве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Перенос вступления в силу нового перечня специальностей и направлений подготовки в вузах России связан с продолжением работы по формированию нормативной базы новой модели высшего образования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минобрнауки России в третий раз переносит вступление в силу нового перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования.

"Внесение изменений в приказ Минобрнауки России об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования обусловлено продолжением работы по формированию нормативной базы новой модели российского высшего образования", - говорится в сообщении.