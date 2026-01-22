Более 100 школьников получат золотые значки ТехноГТО

Нормативы проекта сдали учащиеся из 21 региона России, сообщил проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первые нормативы проекта технологической грамотности ТехноГТО на золотой значок сдали 105 школьников из 21 региона России. Об этом ТАСС сообщил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады (НТО), лидер Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

"Первая сотня золотых значков ТехноГТО нашла своих героев, их обладателями стали 105 участников из 21 региона. За последний год проект существенно вырос: участники сдали онлайн-нормативы уже более 120 тыс. раз, совместно с партнерами открыты новые направления, университеты включают ТехноГТО в свои правила приема и начисляют абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ. Мы уверены, что в будущем число обладателей золотых значков увеличится в разы", - сказал Земцов.

Первая масштабная сдача нормативов ТехноГТО на золотые значки проходила с октября по декабрь 2025 года на очных площадках, которые открыты в 30 регионах России. Участники сдавали очные нормативы по беспилотникам, кибербезопасности, электронике, фактчекингу и другим направлениям всероссийского комплекса технологической грамотности, который сейчас включает 12 направлений. Регионами-лидерами по количеству обладателей золотых значков ТехноГТО к началу 2026 года стали Новосибирская область - 28 человек и Санкт-Петербург - 23 человека.

Всем победителям вручат золотые значки во время весенней сессии сдачи очных нормативов, которая стартует в марте 2026 года. Для получения доступа к очной сдаче сначала участнику необходимо заработать цифровой серебряный значок. Для этого на сайте ТехноГТО нужно успешно сдать как минимум пять онлайн-нормативов и продемонстрировать уверенные знания в разных областях технологической грамотности. На очном этапе школьникам предстоит подтвердить свои знания на практике и выполнить комплексные кейсовые задания. Золотой значок ТехноГТО присуждается за два успешно пройденных очных норматива.

Данные об обладателях золотых значков будут переданы в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности. Это позволит абитуриентам получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в университеты.

"Осенне-зимняя сессия "ТехноГТО" наглядно доказала: проект стал настоящим социальным лифтом для талантливой молодежи. <…> Дополнительные баллы к ЕГЭ могут стать решающими при поступлении в ведущие вузы страны. Прямо сейчас шанс присоединиться к ТехноГТО есть у каждой образовательной организации в России. Приглашаю школы, университеты, колледжи, центры дополнительного образования не упустить эту возможность и открыть в 2026 году у себя очные площадки ТехноГТО, чтобы как можно больше талантливых ребят в нашей стране смогли продемонстрировать высокий уровень технологической грамотности и получить за это весомые бонусы", - отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Про отбор площадок

Отбор очных площадок ТехноГТО на 2026 год продлится до 1 февраля. Подать заявку могут любые образовательные организации во всех регионах России. Победители отбора запустят площадки ТехноГТО весной 2026 года и начнут принимать нормативы на золотые значки. Созданные в 2025 году площадки ТехноГТО также сохранят свой статус.

ТехноГТО - комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Все задания максимально приближены к реальным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, навигационными приложениями и ведения социальных сетей.