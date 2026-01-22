Безруков пожаловался на страдания от продажи масок со своим изображением

Об этом сказано в тексте решения суда по иску к продавцу Кристине Соболевской

Актер Сергей Безруков © Арина Антонова/ ТАСС, архив

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков испытал нравственные и физические страдания, когда увидел объявления на популярных маркетплейсах о продаже карнавальных и тканевых масок с изображением своего лица. Об этом сказано в тексте решения суда по иску к продавцу масок, с которым ознакомился ТАСС.

"Обнаружив свои данные в объявлениях и тканевых масках, истец Безруков испытал нравственные и физические страдания, в частности, в чувстве негодования, возмущения, и иные негативные эмоции от несогласованного использования его персональных данных, включая изображение, в общедоступных источниках в сети Интернет", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Безруков обратился в суд с иском из-за продажи предпринимателем Кристиной Соболевской тканевых и карнавальных масок с изображением лица артиста. В поданном иске указано, что ответчиком - ИП Соболевской К.О. - выставлены на продажу на популярных маркетплейсах маски с изображением лица артиста. Безруков счел это нарушением личных данных.

Суд запретил продавать маски с изображением артиста и обязал ответчика выплатить ему компенсацию в 250 тыс. рублей.