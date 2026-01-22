В Москве прогнозируют небольшой снег и до 10 градусов мороза

В ночь на 23 января температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и температура до минус 10 градусов ожидаются в Москве 22 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 10 до минус 8 градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 15 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от минус 11 до минус 6 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 17 градусов.