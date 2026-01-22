В Совфеде предложили сделать выделенные полосы для самокатов

Первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин считает, что это позволит снизить количество аварий с участием автомобилей и пешеходов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Выделенные полосы для средств индивидуальной мобильности (СИМ) позволят снизить количество аварий с участием автомобилей и пешеходов, необходимо создать такую инфраструктуру. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Сейчас, по словам парламентария, существует конфликт, связанный с пешеходной инфраструктурой: граждане, особенно дети, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, "чувствуют себя уязвимыми и незащищенными".

"Уточнение параметров движения СИМ и велосипедов по тротуарам и велодорожкам - это не ущемление чьих-то прав, а попытка цивилизованного разделения пространства. Речь не о том, чтобы запретить, а о том, чтобы упорядочить. Четкие правила и ограничения скорости в зонах скопления пешеходов помогут снизить количество столкновений и травм. Считаю, что важно разработать и внедрить сопутствующую инфраструктуру: выделенные полосы для СИМ там, где это возможно, и понятную навигацию, которая подскажет, где можно ехать, а где необходимо спешиться", - сказал сенатор.