По Крымскому мосту временно перекрывали движение автотранспорта

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Позже сообщили о возобновлении движения автотранспорта по мосту.

В новость внесены изменения (06:49 мск) - добавлена информация о возобновлении движения по мосту.