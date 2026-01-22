Келлог нашел новую работу в BGRGroup

Cпецпосланник президента США по Украине занял позицию члена консультативного совета компании, сообщил ее директор Дэвид Урбан

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Cпециальный посланник президента США по Украине Кит Келлог нашел новую работу и трудоустроился в американскую лоббистскую и коммуникационную компанию BGRGroup. Об этом сообщил директор фирмы Дэвид Урбан.

"Невероятно горжусь, что мой друг Келлог теперь мой коллега в BGRGroup! Более 58 лет он с честью служил нашей стране. Сначала как удостоенный наград ветеран боевых действий, затем как выдающийся государственный служащий", - говорится в сообщении Урбана в X.

На сайте компании отмечается, что Келлог занял позицию члена консультативного совета компании и сфокусируется на вопросах политики национальной безопасности США, оборонных технологий и международной безопасности.

19 ноября агентство Reuters сообщило, что Келлог планировал покинуть пост в администрации президента США Дональда Трампа в январе 2026, поскольку спецпосланник президента - это временная должность, и, чтобы продлить срок пребывания на ней, необходимо утверждение Сената США.

27 ноября 2024 года президент США Дональд Трамп назначил Келлога специальным представителем США по России и Украине, но затем сузил его мандат, сделав его исключительно спецпредставителем по Украине. В этой роли Келлог ведет прямые контакты с Киевом. Переговоры с российскими официальными лицами ведет другой представитель Трампа - бизнесмен Стивен Уиткофф.