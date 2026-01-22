Во время совещания Путина с членами правительства раздался телефонный звонок

Телефон зазвонил в ходе выступления вице-премьера Марата Хуснуллина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Телефонный звонок раздался во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Кадры этого момента попали в видеозапись, опубликованную на официальном сайте Кремля.

Звонок прозвучал в момент выступления вице-премьера Марата Хуснуллина, который докладывал об обеспечении граждан жильем.

Путин 21 января провел первое в 2026 году совещание с кабмином в формате видеоконференции. Основной темой обсуждения стали вопросы, поднятые гражданами в ходе "Итогов года" с главой государства - совмещенной прямой линии с россиянами и большой пресс-конференции.