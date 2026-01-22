В Якутии пилотный проект "Сетевой учитель" охватит малокомплектные школы

Он направлен на дистанционное обучение школьников физике, химии и биологии

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Пилотный проект по дистанционному обучению "Сетевой учитель" будет распространен на малокомплектные школы в селах Якутии. Об этом сообщил на совещании работников системы образования республики глава региона Айсен Николаев.

Пилотный проект "Сетевой учитель" направлен на дистанционное обучение школьников физике, химии и биологии в четырех районах Якутии.

"В сентябре прошлого года стартовал пилотный проект "Сетевой учитель" с охватом 12 школ. <...> Я прошу министерство образования и науки совместно с муниципалитетами ускорить уже апробирование проекта, обеспечить охват сельских малокомплектных школ, где не хватает учителей предметных", - сказал Николаев.

По его словам, также подготовка в дистанционном формате школьников к ЕГЭ оказалась эффективной. "Считаю необходимым расширять деятельность учебного центра на базе института развития образования и повышения квалификации. За два года педагоги центра дистанционно подготовили к ЕГЭ более 4 тыс. учащихся из разных районов. Эффективность подготовки <...> впечатляет. Прирост результатов по этим детям по профильной математике превысил 70%, по физике - 53%. Очень хорошие результаты", - уточнил он.

Цифровизация открывает широкие возможности для профессионального роста самих педагогов, подчеркнул глава региона. Он добавил о важности мотивирования педагогов, создании условий для использования цифровых сервисов.