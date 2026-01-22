В Петропавловске-Камчатском наладили автобусное сообщение после циклона

Маршруты будут ходить по расписанию, сообщили в мэрии города

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 января. /ТАСС/. Последние автобусные маршруты вернулись к обычному расписанию в Петропавловске-Камчатском после мощного циклона, сообщили ТАСС в мэрии города.

"Полноценное движение автобусов в микрорайон Кирпичики возобновляется. Маршруты будут ходить по расписанию", - сообщили в горадминистрации.

Ранее маршруты №7 и №16 в краевом центре не могли добраться до конечной остановки. Из-за мощных циклонов, обрушившихся на юг Камчатки, автобусы в краевом центре в некоторые дни вовсе не работали, потом вышли по нескольким маршрутам, но и спустя неделю после удара стихи ходили с ограничениями.