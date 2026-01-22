Эксперт Савченко: в Красноярском крае возможна вспышка бешенства среди лис

Причиной может стать наблюдаемый рост популяции этого вида хищников

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Наблюдаемый рост популяции лис в Красноярском крае увеличивает риски распространения бешенства. За последние 10 лет популяция этого вида хищников увеличилась в 1,5-2 раза, сообщил ТАСС кандидат биологических наук, руководитель центра мониторинга биоразнообразия Сибирского федерального университета Петр Савченко.

"Рост численности может увеличить риск распространения бешенства. Поэтому необходимо отслеживать эту ситуацию и проводить мониторинг", - сообщил ученый, добавив, что сейчас популяция лисы в крае, по учетным данным, составляет не менее 25 тыс. животных, она выросла за последние 10 лет в 1,5-2 раза.

"Неоднократно фиксировались случаи бешенства среди них. В частности, в Манско-Уярском округе официально введен карантин из-за выявленного случая бешенства животных. Ограничения действуют до 27 февраля 2026 года. В эпизоотической зоне запрещено лечить больных животных, перемещать их, проводить охоту и допускать посторонних лиц, кроме специалистов и работников, задействованных в ликвидации очага", - подчеркнул он.

По словам Савченко, популяции лисы растет из-за снижения интереса охотников к данному виду. "Если в советские времена, когда зарплата инженера была 130-150 рублей в месяц, шкурку лисы на рынке можно было продать за 200 рублей. Вот и вся экономика. А сегодня это совсем небольшие деньги, которые не перекрывают даже малую часть затрат. Поэтому целенаправленно ей никто не занимается сегодня", - отметил он.

Угроза популяции зайца

Кроме того, Савченко отметил, что рост популяции лисы в регионе негативно сказывается на поголовье зайцев. Только за последние пять лет их численность сократилась в 1,7 раза - с 330 до 190 тыс. животных. "Например, в 2013-2018 гг. за один день охоты мы визуально встречали 13-15 зайцев-беляков, а уже в 2025 за семь дней охоты было отмечено всего два зайца", - рассказал Савченко, добавляя, что там, где есть следы зайца, встречаются и следы лисицы.

Дальнейшее сокращение популяции зайца может привести к тому, что у хищных животных будет сокращаться кормовая база и они будут вынуждены усиливать свои перемещения, расширять ареал в поисках альтернативной пищи, что приведет к конфликту с человеком, считает Савченко.