Вильфанд: в Москве после выходных ожидается потепление

При этом температура будет ниже климатической нормы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Потепление после холодных выходных начнется уже в понедельник, однако температура все равно будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник еще холодно, на 7 градусов ниже нормы. Уже прогнозируется температура не выше минус 20, а днем заметное повышение, потому что давление будет падать в начале следующей недели. Уже будет минус 6-11. Все равно это холодная погода по отношению к норме, но все-таки чуть повыше [чем в выходные]. Ну и во вторник тоже еще температура ниже нормы на пару градусов, но уже прогнозируется ночью минус 10-13, дневные температуры минус 4-8", - сказал Вильфанд.