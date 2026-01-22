НАО стал регионом с самой высокой динамикой улучшения качества жизни в ОНП

Рост по итогам года составил 48,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ стал регионом, показавшим по итогам 2025 года самый высокий показатель улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах (ОНП). Рост по итогам года в регионе составил 48,6% при среднероссийском уровне в 23,5%, следует из статистических данных, которые проанализировал ТАСС.

Динамику выше 30% также показали многие регионы Кавказа: республика Адыгея (34,4%), Дагестан (37,1%), Карачаево-Черкесская Республика (37,2%), Чечня (34,1%). Также высокие показатели у Калмыкии (33,1%), Якутии (31,9%), Татарстана (34,3%), Тывы (33%), Красноярского края (30,8%), Брянской (33,4%), Волгоградской (33,8%), Ивановской (32%), Кировской (31,7%), Костромской (32%), Магаданской (32,2%), Оренбургской (31%), Саратовской (36,9%), Тульской (32,7%), Тюменской (34%) областей, Санкт-Петербурга (35,8%) и ХМАО (31%).

Самый низкий показатель у Орловской области - 4,4%.

Такой показатель как "Улучшение качества среды для жизни в ОНП" разработан в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" национального проекта "Инфраструктура для жизни". В ОНП проживает более 70% населения страны, это каркас, который обеспечивает развитие страны, отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В марте 2025 года правительство РФ утвердило список опорных населенных пунктов России, в него вошло 2 160 территорий - агломерации, административные центры, малые города и поселения. Одна из целей национального проекта - улучшить качество среды для жизни в ОНП на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году.

Формула, фиксирующая улучшения, учитывает оценку таких параметров как численность населения, обновление жилого фонда и объем жилищного строительства, предоставление коммунальных услуг, и другие.