В ОП предложили организовывать экскурсии для школьников на предприятия

Это связано с профориентацией молодежи, знакомством детей с разными профессиями, сообщил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Экскурсии для детей на предприятия и заводы должны стать обязательными и бесплатными. Такое мнение выразил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Считаю, что надо обязательно организовывать еженедельно экскурсии для детей на предприятия. Возможно предоставлять производствам какие-то налоговые льготы или субсидии, чтобы они могли организовывать такие бесплатные посещения для школьников", - сказал Гриб.

По его словам, это связано с профориентацией молодежи, знакомством детей с разными профессиями. "Это очень важно, ведь мы говорим о нехватке квалифицированных рабочих, инженеров. Эти экскурсии должны быть с младших классов. Это, в том числе, поможет в будущем частично решить кадровый вопрос по многим нашим крупным производствам", - уточнил замсекретаря ОП.

Он отметил, что сейчас художественных фильмов о рабочем классе снимают мало и они не пользуются той популярностью, как в советские годы, поэтому экскурсии на производства помогут вернуть интерес к рабочим профессиям.

"Конечно, эти экскурсии должны быть бесплатными и в каждой школе у всех классов должна быть возможность их посетить. Думаю, что это задача для Минпросвещения совместно с Минпромторгом. Надеюсь, что в ОП на совместных общественных советах мы это обсудим", - резюмировал Гриб. Он подчеркнул, что это важная инициатива и она должна быть распространена по всей стране.