"Авито путешествия": более 50% россиян составляют список дел на зиму

По данным исследования, из них 34% респондентов держат план в голове

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Больше 50% опрошенных россиян составляют список обязательных дел на зиму. Об этом сказано в исследовании платформы "Авито путешествия" (есть у ТАСС).

"Почти шесть из десяти жителей страны (58%) подходят к зиме осознанно: они составляют список дел, которые непременно нужно успеть. Среди них 34% держат планы в голове, 18% записывают их в заметки или планировщик, а 6% делятся намерениями в соцсетях - иногда в формате публичных обещаний в постах и вертикальных видео", - говорится в тексте.

Участники исследования описали идеальный зимний сезон через пять ключевых составляющих - прогулки и свежий воздух (этот пункт выбрали 50% опрошенных), спокойный отдых и перезагрузку (48%), встречи с близкими (41%), атмосферу праздников (40%) и поездки и новые впечатления (32%). При этом, по данным опроса, женщины почти вдвое чаще мужчин выбирали вариант "поездки и новые впечатления" (37% против 26%). Среди жителей крупных городов путешествия оказались почти обязательным элементом счастливой зимы для москвичей (46%) и значимым для петербуржцев (45%). Наибольший интерес к поездкам проявили респонденты в возрасте 35-44 лет.

Кроме того, почти половина опрошенных (48%) мечтают этой зимой провести вечер дома с фильмами, пледом и горячим чаем. 40% намерены устроить зимнюю прогулку по городу, 31% планируют поездку на природу, 26% собираются посетить баню или сауну, а 23% хотят приготовить зимние блюда и напитки, говорится в исследовании.

По данным опроса, возраст и место проживания повлияли на зимние планы россиян. Молодежь 18-24 лет чаще упоминает катание на коньках и лепку снеговика. Респонденты 35-44 лет отдают предпочтение катанию на санках и "ватрушке". Петербуржцы мечтают о посещении уличных ярмарок и фестивалей, а москвичи чаще задумываются о путешествиях и дегустации сезонного меню в ресторанах.

Больше половины пунктов из своего списка успели закрыть 30% респондентов. Все задуманное реализовали 9% участников опроса, меньше половины списка выполнили 30%, а одно несколько желаний осуществили 26%. При этом 8% опрошенных оставили весь список на вторую половину зимы.

Онлайн-опрос проводился в январе 2026 года среди 10 тыс. совершеннолетних россиян.