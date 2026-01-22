Депутат Немкин: мошенники используют ботов в мессенджерах для якобы обмена валют

Основной расчет делается на людей, которые готовятся к поездкам за границу, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мошенники начали использовать ботов в иностранных мессенджерах для якобы обмена валют и пополнения карт зарубежных платежных систем, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Фиксируется новая волна мошенничества, связанная с фейковыми ботами и псевдосервисами для обмена валют и пополнения зарубежных платежных систем. Злоумышленники активно используют иностранные мессенджеры, создавая внешне убедительных ботов с "отзывами", счетчиками якобы тысяч пользователей и имитацией работы службы поддержки. Основной расчет делается на людей, готовящихся к поездкам за границу", - сказал депутат.

Он отметил, что ключевой особенностью схемы является игра на срочности и доверии. Немкин объяснил, что пользователю обещают быстрое зачисление средств, а после первого перевода создают иллюзию технической ошибки. "Цель - вынудить человека перевести дополнительные деньги, после чего контакт либо обрывается, либо следует формальный отказ в возврате под предлогом "технических ограничений", - добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что ни один легальный сервис не требует повторных переводов для исправления ошибки и тем более не отказывает в возврате средств без официальных документов и прозрачных процедур, а отсутствие юридического лица, договора оферты, проверяемых реквизитов и официального сайта являются прямыми признаками мошенничества, даже если бот выглядит популярным и активно рекламируется в чатах и каналах. "Для защиты от подобных схем следует пользоваться только проверенными каналами обмена - официальными банками, лицензированными обменными пунктами или сервисами, рекомендованными крупными туристическими и финансовыми платформами. Любые предложения "быстрого пополнения" через мессенджер-бота, особенно с переводом на карту физического лица, должны рассматриваться как потенциально опасные", - рассказал Немкин.

Однако, если деньги уже переведены, по словам депутата, важно как можно быстрее зафиксировать факт мошенничества, например, сохранив переписку, чеки, реквизиты и необходимо обратиться в банк, а также подать заявление в полицию. "Кроме того, на такие боты и каналы необходимо массово жаловаться в мессенджерах - это помогает оперативно блокировать мошенническую инфраструктуру и снижать число новых пострадавших", - заключил Немкин.