Москалькова: в Курской области после вторжения ВСУ в захоронениях нашли 524 тела

Как отметила уполномоченный по правам человека в России, были мобилизованы все ресурсы и возможности для содействия людям в поиске их родных и близких

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Тела 524 погибших в Курской области были найдены в местах массовых захоронений после вооруженного вторжения в регион ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения", - сказала Москалькова журналистам, говоря о преступлениях ВСУ в Курской области.

По ее словам, с момента "вероломного и циничного вторжения украинских вооруженных формирований в Курскую область и захвата мирных жителей в заложники" были мобилизованы абсолютно все ресурсы и возможности РФ для содействия людям в поиске их родных и близких.

"В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2 173 лица, из которых: 1 378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло", - сказала омбудсмен.