В регионах юга РФ ожидается облачная погода с небольшими осадками

В Ростовской области синоптики прогнозируют сильный снег

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в большинстве регионов Южного федерального округа (ЮФО) в ближайшие дни, сообщили в региональных гидрометцентрах. Сильный снег синоптики прогнозируют в Ростовской области, морозы до минус 25 градусов - в Волгоградской области.

Так, в Республике Крым в четверг ожидается переменная облачность без осадков, на дорогах сохранится гололедица. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью понизится до минус 7 градусов, днем потеплеет до 6 градусов тепла. В пятницу ночью ожидается мокрый снег, температура воздуха до конца недели существенно не изменится. В то же время в Севастополе в четверг осадков не ожидается, в пятницу и субботу возможен небольшой дождь. Температура воздуха по ночам до конца недели будет составлять около 1 градуса тепла, днем она повысится до 7-8 градусов тепла.

В Краснодарском крае в четверг будет облачно, местами в регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега, на дорогах - гололедица, температура воздуха ночью максимально опустится до минус 6 градусов. В то же время на Черноморском побережье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью и утром ожидается дождь. В Краснодаре 22 января облачно с прояснениями, температура воздуха днем - 0 градусов, ночью - до минус 12. В последующие двое суток потеплеет до плюс 3, по ночам сохранятся морозы от минус трех до минус девяти. Осадков не ожидается, облачно.

В Адыгею в четверг начнут поступать более теплые воздушные массы, столбики термометров в регионе поднимутся до 3-5 градусов со знаком "плюс". В ночные часы до конца недели прогнозируют 1-2 градуса мороза. В первой половине недели температурный фон был на порядка 10 градусов холоднее обычного, при этом с четверга вместе с потеплением в республику придут осадки - дождь с мокрым снегом.

В Калмыкии с четверга до конца недели будет пасмурно. Днем столбики термометров будут держаться на отметках 6-8 градусов мороза, по ночам - 9-10 градусов мороза. В воскресенье в республике местами пройдет снег. В Астраханской области в ближайшие дни ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха днем составит минус 4-6 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки минус 11 градусов.

Самые снежные и морозные в ЮФО

В отдельных районах Волгоградской области, по данным регионального гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается небольшой снег. Ночью и утром местами туман и изморозь, на дорогах также возможна гололедица. Температура воздуха днем будет варьироваться от 9 до 14 градусов мороза, ночью столбик термометра опустится до минус 23-25 градусов.

В Ростовской области до выходных прогнозируют сильный снег, днем 23 января и в течение суток 24 января в регионе ожидается метель, на дорогах - гололедица, снежные заносы. Ветер с порывами до 14 м/с.