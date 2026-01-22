В РТУ МИРЭА разработали тест-полоску для выявления антибиотиков в молоке

Решение позволит ускорить проверку продукции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты РТУ МИРЭА и российской компании "Рапид Био" создали тест-полоску для быстрого выявления антибиотиков в молоке. Решение позволит ускорить проверку продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Тетрациклины и стрептомицин представляют собой сильнодействующие антибиотики, которые используются в животноводстве для лечения и профилактики заболеваний. Они могут попадать в молоко, а затем в организм человека и, накапливаясь, способствуют развитию антибиотикорезистентности у ряда бактерий. Контроль качества молока предполагает проведение дорогостоящих анализов. Новое решение позволит снизить затраты и сократить время проведения теста.

"Разработка представляет собой иммунохроматографический анализ - специальную тест-полоску, похожую на тест для домашней диагностики, но настроенную для профессионального использования в лабораториях. При контакте с образцом молока полоска показывает наличие нежелательных веществ. Уникальность метода в его "двойном зрении": он одновременно реагирует на тетрациклины (широко применяемые в животноводстве антибиотики) и стрептомицин, что раньше было технически сложной задачей", - сообщили в РТУ МИРЭА.

Молоко представляет собой сложную среду, содержащую естественные компоненты, которые могут снижать точность анализа. Авторы смогли добиться высокой селективности и достоверности результата, пояснили ТАСС в университете.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Тонкие химические технологии" (Fine Chemical Technologies).