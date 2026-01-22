Досрочно на пенсию могут выйти мужчины 62 лет с 42 годами стажа

Такое право также есть у 57-летних женщин со стажем 37 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мужчины в возрасте 62 лет с 42 годами стажа и женщины 57 лет со стажем 37 лет могут выйти в 2026 году на досрочную пенсию. Это связано с переходом на новый пенсионный возраст в России, определенный федеральным законом, с которым ознакомился ТАСС.

Досрочная пенсия также доступна медикам и педагогам со стажем в 25 лет, многодетным матерям, родителям и опекунам детей с инвалидностью, сотрудникам с тяжелыми и вредными условиями труда. Помимо них - военнослужащие, силовики, космонавты, артисты балета и театра.

Среди других оснований для досрочной пенсии также упоминается "северный" или длительный стаж и потеря работы.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров ранее рассказал ТАСС, что согласно этому закону переходный период продлится 10 лет - с 2019 по 2028 год. С 2023 года пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, из-за чего в 2025 году, а также в 2027 году никто не выходит на пенсию. Так, в 2024 году пенсия назначалась для мужчин в 63 года и женщин в 58 лет (1961 и 1966 год рождения соответственно), а в 2026 году - в 64 и 59 лет (1962 и 1967 г.р). С 2028 года и далее на пенсию будут выходить мужчины в 65 лет и женщины в 60.