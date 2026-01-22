Диетолог Солнцева прокомментировала пищевые привычки Трампа
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Молоко является полезным продуктом, содержащим полноценный и хорошо усвояемый белок, а также большое количество полезных жиров, но многие его не переносят. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.
Ранее президент США Дональд Трамп признался, что сохранять ум крепким ему помогает молоко.
"Молоко - это полезный продукт. Во-первых, он содержит полноценный и хорошо усвояемый белок. Молоко - источник полезных жиров, обладает широким спектром различных жирных кислот, как насыщенных, так и полиненасыщенных содержит в среднем 65-70% насыщенных жирных кислот и 30-35% ненасыщенных. Кроме того, в составе молока присутствуют незаменимые микронутриенты: витамины, минеральные вещества. Например, стакан молока обеспечит около 20% суточной потребности кальция. Поэтому, конечно, это очень питательный, полноценный продукт для нас", - сказала Солнцева.
Она не исключила, что молоко и правда может оказывать позитивное влияние на когнитивные способности Дональда Трампа, но напомнила, что многие взрослые молоко не переносят, в отличие от не менее полезной кисломолочной продукции.
Также диетолог напомнила, что 5 января была опубликована новая концепция диетологических рекомендаций в Соединенных Штата, которая изменила привычную пирамиду питания. Белки и полезные жиры теперь находятся на вершине пирамиды, а цельнозерновые продукты играют гораздо меньшую роль внизу. Если десятилетиями считалось, что на первом месте в рационе должны стоять сложные углеводы, которые дают энергию, то сейчас на первое место вынесли мясо и прочие источники полноценного белка, а также полезные жиры, включая насыщенные молочные. Кроме того, обновленные рекомендации содержат предупреждение об опасности употребления ультрапереработанных продуктов.