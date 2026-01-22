Диетолог Солнцева прокомментировала пищевые привычки Трампа

Молоко может позитивно влиять на когнитивные способности американского президента, но многие взрослые этот продукт плохо переносят, сообщила кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи

Президент США Дональд Трамп

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Молоко является полезным продуктом, содержащим полноценный и хорошо усвояемый белок, а также большое количество полезных жиров, но многие его не переносят. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что сохранять ум крепким ему помогает молоко.

"Молоко - это полезный продукт. Во-первых, он содержит полноценный и хорошо усвояемый белок. Молоко - источник полезных жиров, обладает широким спектром различных жирных кислот, как насыщенных, так и полиненасыщенных содержит в среднем 65-70% насыщенных жирных кислот и 30-35% ненасыщенных. Кроме того, в составе молока присутствуют незаменимые микронутриенты: витамины, минеральные вещества. Например, стакан молока обеспечит около 20% суточной потребности кальция. Поэтому, конечно, это очень питательный, полноценный продукт для нас", - сказала Солнцева.

Она не исключила, что молоко и правда может оказывать позитивное влияние на когнитивные способности Дональда Трампа, но напомнила, что многие взрослые молоко не переносят, в отличие от не менее полезной кисломолочной продукции.

Также диетолог напомнила, что 5 января была опубликована новая концепция диетологических рекомендаций в Соединенных Штата, которая изменила привычную пирамиду питания. Белки и полезные жиры теперь находятся на вершине пирамиды, а цельнозерновые продукты играют гораздо меньшую роль внизу. Если десятилетиями считалось, что на первом месте в рационе должны стоять сложные углеводы, которые дают энергию, то сейчас на первое место вынесли мясо и прочие источники полноценного белка, а также полезные жиры, включая насыщенные молочные. Кроме того, обновленные рекомендации содержат предупреждение об опасности употребления ультрапереработанных продуктов.