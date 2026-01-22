Москалькова: от атак ВСУ по мирным объектам в 2026 году погибли 56 человек

В их числе трое детей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам в РФ, от чего только с начала 2026 года пострадали 227 человек, 56 из них погибли. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова обратила внимание, что киевский режим бьет по гражданским объектам на территории РФ ежедневно.

"От атак ВСУ в 2026 году пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе 3 детей", - сказала она журналистам.

По ее словам, непрекращающимся ракетным обстрелам мирного населения, а также массовым налетам БПЛА и FPV-дронов чаще всего подвергаются Воронежская, Херсонская, Брянская и Курская области.