Зеленский выложил постановочное фото в темноте

Владимир Зеленский опубликовал снимок, на котором якобы при отключенном свете проводит онлайн-совещание, однако на экране, где отображались все его участники, заметно, что он находится в освещенном помещении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский на фоне блэкаута в Киеве опубликовал фотографии из своего кабинета, где якобы работает без света, однако кадры оказались постановочными.

Зеленский разместил в своем Telegram-канале кадры того, как он в темном кабинете проводит онлайн-совещание по вопросам энергетики. Однако на экране компьютера, где отображаются все участники видеоконференции, видно, что Зеленский сидит в освещенном помещении.

Депутаты Верховной рады уже раскритиковали Зеленского за постановочные фотографии. "Маленькая подсказка для пиарщиков офиса Зеленского: если уж хотите сделать фото якобы без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа", - написал в своем Telegram-канале депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратил внимание, что на экране компьютера видно, как замглавы офиса Зеленского Виктор Микита, также участвующий в совещании, сидит в соседнем кабинете со светом. "Зеленский смотрит в стационарный компьютер, работающий только от электричества. Уже нужно было ноутбук ставить или телефон, чтобы мы поверили, - пишет он в своем телеграм-канале. - Ладно, вот что самое смешное. Микита сидит в соседнем кабинете со светом".

В то же время советница главы офиса Зеленского Виктория Страхова жаловалась, что в здании нет отопления. Однако, Железняк обратил внимание, что Зеленский принимает участие в совещании в футболке, а значит, его кабинет хорошо прогревают.

В настоящее время в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве.