В Саратовской области планируется капремонт 67 объектов здравоохранения

Работы планируется завершить до 2030 года

САРАТОВ, 22 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт планируется провести в 67 объектах здравоохранения в Саратовской области до 2030 года. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Степченкова.

"Объекты здравоохранения области находятся в целом в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт зданий проводится в плановом порядке за счет средств ОМС. Капитальный ремонт до 2030 года планируется провести на 67 объектах", - сообщила замминистра в ответе на запрос.

По ее словам, в прошлом году капремонт был запланирован в 12 объектах на сумму 247 млн рублей. В частности, работы провели в здании лаборатории и поликлиники в поселке Ровное, акушерско-гинекологическом корпусе, здании детского отделения и хирургическом корпусе в поселке Лысые Горы, а также в терапевтическом корпусе в Петровске.

Степченкова также рассказала, что в регионе высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 13 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области, а также клиники Саратовского медицинского университета. В 2025 году в этот перечень включили два учреждения, расположенные в Энгельсе. Речь идет об энгельсской клинической больнице №1 и энгельсской клинической больнице № 2 имени Кассиля.