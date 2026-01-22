В России нашлось более 70 "Гренландий"

Речь о жилых комплексах с таким названием, а также о торговых домах, банях и других объектах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Свыше 70 действующих и прекративших работу в России юридических лиц, в числе которых рестораны и кафе, магазины, баня, ЖК, а также некоммерческий и благотворительный фонды имеют в названии слово "Гренландия", производные от него или созвучные, следует из ведомственных данных, проанализированных ТАСС, и открытых источников.

Так, в Новосибирске "Гренландия" - жилой комплекс в пределах улиц Тюленина, Краузе и Александра Чернобровцева. Аналогичное название, но c использование латиницы - "Greenландия" у ЖК в Санкт-Петербурге. В Батайске Ростовской области находится торговый дом "Гренландия", который специализируется на продаже овощей и фруктов. В Красноярске название острова носит одна из бань.

В России зарегистрировано и несколько десятков "Гринландий". Так, в Омске компания "Гринландия" занимается выращиванием овощей, в Сургуте "Гринландия" - ферма микрозелени, а в Магнитогорске - детский клуб. В Кировской области "Гринландия" - всероссийский фестиваль авторской песни, которые ежегодно проводится на берегу реки Быстрицы некоммерческим фондом поддержки патриотических, социальных, экономических и культурных программ "Патриотическое движение "Гринландия".

Также в Нижегородской области расположен парк-отель GREEN LAND, а в Карачаево-Черкессии Green Land - это база отдыха в Джамагатском ущелье.