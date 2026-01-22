В Петербурге начали проверку из-за смерти мужчины после задержания в ТЦ

Он умер в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Правоохранители в Санкт-Петербурге организовали проверку после того, как в больнице умер задержанный в одном из торговых центров мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, 21 января мужчина распылил перцовый баллончик в одном из ТЦ в Приморском районе. После этого его задержала охрана для дальнейшей передачи полиции.

"В этот момент мужчине стало плохо, в больнице он скончался. По данному факту следователем следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следствием организован комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы.