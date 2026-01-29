Рейс Air Algerie перенаправили в Буркина-Фасо

Агентство Reuters ранее сообщило о взрывах в Ниамее

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Самолет алжирской авиакомпании Air Algerie, следовавший по маршруту Алжир - Ниамей, был перенаправлен в аэропорт Буркина-Фасо Уагадугу, следует из данных сервиса Flightradar.

"Перенаправлен в Уагадугу", - говорится в описании рейса.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило о взрывах и продолжающейся стрельбе в районе столичного аэропорта Нигера, но не привело возможных причин и последствий произошедшего.