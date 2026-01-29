Минздрав Кубы сообщил о сокращении заболеваемости лихорадками из-за комаров

По данным ведомства, по итогам третьей недели 2026 года число случаев заболеваемости денге и чикунгуньей в стране снизилось на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 29 января. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация на Кубе в свете заражения арбовирусами из-за укусов комаров находится в "зоне безопасности", отмечается значительное сокращение уровня заболеваемости лихорадками денге и чикунгунья, из-за которых с осени 2025 года в стране наблюдалась сложная обстановка. Об этом сообщило министерство здравоохранения карибской республики.

Как пишет официальная газета Granma со ссылкой на заместителя главы Минздрава Кубы Карильду Пенья Гарсию, "в эпидемиологическом плане страна вошла в так называемую безопасную зону". "Число случаев неспецифических лихорадочных синдромов продолжает снижаться, заболеваемость денге и чикунгуньей уменьшается", - отмечается в публикации. По данным Минздрава Кубы, по итогам третьей недели 2026 года число случаев заболеваемости денге и чикунгуньей в стране снизилось на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей, и такая тенденция сохраняется уже три недели подряд.

Эпидемиологическая ситуация в республике обсуждалась на состоявшейся на этой неделе встрече президента Кубы Мигеля Диас-Канеля с экспертами и учеными в области здравоохранения, сообщило издание. Специалисты отметили, что тенденция сокращения заболеваемости лихорадками из-за арбовирусов отмечается во всех регионах Кубы, наиболее ярко она выражена в западной и центральной частях страны, немного сложнее ситуация на востоке Кубе, но и там отмечается снижение уровня заражения. Вместе с тем в ходе встречи эксперты подчеркнули необходимость не терять бдительности и выступили с рекомендацией населению "продолжать соблюдать установленные меры гигиены и санитарии", отмечает Granma.

Замглавы Минздрава Кубы информировала во время встречи, что "ресурсы для кампании по борьбе с комарами - переносчиками заболеваний в первой половине года гарантированы". Также она сообщила, что "ведется закупка материалов для обеспечения непрерывности этих усилий во второй половине года".

В середине октября 2025 года СМИ Кубы со ссылкой на Минздрав карибской республики сообщили о сложной эпидемиологической ситуации в стране в связи со значительным ростом числа случаев заражения лихорадками денге, чикунгунья и другими инфекциями, разносимыми комарами. Местные власти заверили, что национальная система здравоохранения располагает достаточным опытом и возможностями для противостояния такой эпидемиологической ситуации. Эксперты сообщили, что пик заражения этими инфекциями обычно приходится на Кубе с ее влажным тропическим климатом на май - июнь и сентябрь - октябрь - периоды сезона дождей, когда активность комаров-переносчиков возрастает.