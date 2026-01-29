В Московской федерации профсоюзов рассказали, как бороться с абьюзом на работе

Во время переговоров с абьюзером очень важно оставаться спокойным, отметила психолог Учебно-исследовательского центра Московской федерации профсоюзов Марина Кайдина

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Признаки нездоровой атмосферы в рабочем коллективе можно распознать еще на этапе собеседования, а преодоление абьюза может стать серьезной точкой роста для сотрудника. Об этом ТАСС рассказала психолог Учебно-исследовательского центра Московской федерации профсоюзов Марина Кайдина.

"Первые "звоночки" можно отследить на этапе собеседования - когда предполагаемый начальник не выслушивает до конца, перебивает, хмыкает. Постарайтесь спросить на собеседовании, как предыдущий работник, на чье место вы претендуете, справлялся с работой, почему он уволился. Важно очень внимательно рассмотреть трудовой договор, разузнать про штрафы, про премии, и каким образом это все реализуется с экономической точки зрения. Чем вы будете дотошнее интересоваться на собеседовании, тем яснее будет ваша картина, и это даст понять работодателю, что вы внимательный, тщательный человек", - сказала Кайдина.

Она отметила, что если человек уже устроился на работу, то может распознать абьюз в отношении себя со стороны начальства по нескольким признакам. В их числе вербальная агрессия - повышение голоса, сарказм, высмеивание, критика, которая относится не к работе, а к его личности. Также следует обратить пристальное внимание на ситуации с обесцениванием достижений сотрудника, постановкой нереальных сроков выполнения задач, выхода за рамки рабочего времени, например, рабочих звонков поздно вечером.

"Руководитель-абьюзер концентрируется на малейших промахах, обесценивает достижения и успехи сотрудника, не способен брать ответственность за происходящее на себя. Он фокусируется на унижении, оскорблении и обесценивании личности сотрудника", - добавила Кайдина.

Манипулятивный начальник дает нестабильную обратную связь, когда оценка деятельности меняется в зависимости от его настроения. Кроме того, такой руководитель может отрицать свои собственные слова или действия, заставляя сотрудника сомневаться в своей памяти и адекватности. Иногда в ход идет и экономический абьюз, такой как угроза не выплатить премию, не дать долгожданный отпуск, а также манипуляции фразами типа "незаменимых людей не существует" или "у нас здесь очередь стоит из соискателей" - все это является формами пассивно-агрессивного поведения.

"Если наблюдается букет из двух-трех таких поведенческих симптомов, это повод задуматься. Вероятно, вы имеете дело с человеком, склонным превышать полномочия и властвовать. Он может компенсировать личные недостатки за счет состояния работника. Это серьезная проблема, требующая внимания", - подчеркнула психолог.

Противодействие абьюзу

Кайдина отметила, что абьюз на работе "расшатывает" уверенность сотрудника в своих силах, он начинает сомневаться в своей памяти или интеллекте. Абьюзеры редко меняются, поэтому инициатива по изменению ситуации лежит на пострадавшей стороне. При этом, как показывает статистика, жертвами абьюза часто становятся зрелые специалисты в возрасте от 35 до 45 лет, которые как правило заботятся не только о своих детях, но уже и о родителях. Они остро нуждаются в стабильном заработке, поэтому им часто трудно быстро сменить работу.

"Если есть возможность, лучшим решением может быть переход на работу в другой отдел или к другому руководителю. Если такой возможности нет и приходится работать с абьюзивным начальником, это грустная ситуация, но не безвыходная. Существуют стратегии для минимизации негативного воздействия. Ключ - в активных защитных действиях", - сказала она.

В таких случаях необходимо демонстративно и максимально подробно описывать поставленные руководством задачи. Точная фиксация с большим количеством уточняющих вопросов позволит избежать "перекраивания" в дальнейшем. Например, скриншоты переписок и сохранение писем могут служить хорошим источником информации. Во время переговоров с абьюзером очень важно оставаться спокойным и "устойчивым".

"Я полностью убеждена, что в связке "жертва - абьюзер" жертва должна вырасти, это может быть рост в плане наработки навыков конструктивного диалога и "экологичного" противодействия. Человек учится отстаивать свою точку зрения и говорить "нет". Либо же рост может заключаться в принятии решения о смене работы - если ценности не совпадают с коллективом или руководством, поиск нового места становится логичным шагом. В любом случае, работник может обратиться в профсоюз и в Центральную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда, если абьюз расширяется и нарушаются его трудовые права", - заключила Кайдина.