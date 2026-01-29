Спрос россиян на услуги по приготовлению грузинских блюд в январе вырос на 38%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спрос россиян на услуги поваров, готовящих грузинские блюда с выездом на дом, с 1 по 17 января 2026 года вырос более чем на треть (38%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито услуги", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Россияне все чаще рассматривают услуги поваров с выездом на дом. Эксперты "Авито услуг" проанализировали, как менялся спрос на такие услуги с 1 по 17 января 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <…> Наиболее заметный рост спроса зафиксирован на услуги поваров, специализирующихся на грузинской кухне: за год спрос на их услуги увеличился на 38%", - говорится в тексте.

По данным аналитиков, спрос на поваров, работающих с блюдами азиатской кухни, вырос на 26% год к году. При этом количество предложений увеличилось на 11%. Такие специалисты, как правило, готовят блюда японской, китайской, корейской и тайской кухонь, а в их меню входят суши и роллы, блюда с лапшой и рисом, рамен, том-ям, кимчи и спринг-роллы.

Также пользователи "Авито услуг" проявляли интерес к поварам, специализирующимся на кавказской кухне: спрос на такие услуги вырос на 19% год к году. Зачастую в меню входят шашлык и люля-кебаб из разных видов мяса, долма, а также овощные закуски с использованием специй и зелени, поделились эксперты.

В целом с 1 по 17 января спрос на специалистов в области кулинарии, готовых выезжать на дом к клиентам, в России вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в исследовании.