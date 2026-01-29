На Ленинградском направлении ОЖД произошел сбой в движении поездов и электричек

Максимальное время опоздания не превышает одного часа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Поезда дальнего следования и пригородные электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются по техническим причинам в сторону Москвы и обратно. Об этом сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

"В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются поезда дальнего следования и пригородные поезда Ленинградского направления в сторону Москвы (Ленинградский вокзал) и обратно", - говорится в Telegram-канале компании. По ее данным, максимальное время опоздания не превышает одного часа.

В компании заверили, что специалисты принимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов, и принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Информация о характере технических причин, повлиявших на движение поездов, не уточняется.