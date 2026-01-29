Коммунальщики Москвы в течение дня будут вывозить собранные снежные валы

Коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы в течение дня будут вывозить собранные во время уборки улиц снежные валы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

"Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов, в течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях", - отметили в комплексе.

Утверждается, что коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада. "Снегопад продолжался ночью, по прогнозам синоптиков, интенсивные осадки сохранятся сегодня", - пояснили в комплексе через свой официальный телеграм-канал. В частности, ночью и ранним утром в городе уже провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - сказали в комплексе.

Ранее городской департамент транспорта попросил граждан использовать для передвижения общественный транспорт, а тех, кто не может отказаться от поездок на личном автомобиле - планировать поездки после того, как спадет основной поток, чтобы не выезжать на дороги в час пик.

Накануне сильный снегопад, продолжающийся в столичном регионе с вечера понедельника, стал причиной образования на московских улицах десятибалльных пробок. Подобный наивысший показатель загруженности магистралей был зафиксирован впервые с начала года.