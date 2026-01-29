Лапландский заповедник усилит наблюдение за оленями с беспилотников

БПЛА оборудуют тепловизорами, которые позволят отследить даже небольшие группы животных

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 29 января. /ТАСС/. Лапландский заповедник намерен усилить наблюдение за дикими северными оленями с помощью БПЛА с тепловизорами, которые позволят отследить даже небольшие группы животных. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника Сергей Шестаков.

"Олени у нас в заповеднике до 2023 года собирались стадами больше 300 особей, особенно в южной и горной частях заповедника на Чунатундре, поэтому их можно было визуально наблюдать наземным способом, а сейчас волки разбили эти стада на небольшие группы, поэтому наблюдать за ними с земли сложно, не пугая оленей. Без квадрокоптеров с тепловизорами нам эту работу выполнить будет, в общем-то, невозможно", - сказал Шестаков.

Наблюдение за оленями и сейчас частично ведется с помощью БПЛА, однако на них нет тепловизоров, которые позволяли бы зафиксировать температурный след животных.

"Сейчас ищем возможности для приобретения четырех квадрокоптеров с тепловизорами, которые помогут нам вне зависимости от освещенности, времени суток определять, где находится олень, местонахождение волков. К сожалению, сегодня волки оказывают влияние на состояние популяции, их численность в Мурманской области резко возросла. Уже третий год мы отмечаем на территории заповедника большие стаи", - пояснил Шестаков.

Лапландский заповедник находится в Мурманской области, расположен на побережье озера Имандра и в горных массивах Мончетундра и Чунатундра. Это одна из крупнейших охраняемых территорий в Северной Европе - площадь заповедника составляет 278,4 га. Основан в 1930 году для сохранения популяции дикого северного оленя.