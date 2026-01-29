ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трутнев предложил увеличить число трасс на территории комплекса "Горный воздух"

На северном склоне горы Красной планируют провести искусственное оснежение дополнительных 6 км трасс
05:56

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Число трасс на территории круглогодичного спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" на Сахалине необходимо увеличить. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Длина трасс на комплексе составляет около 42 км. Люди, которые хотят кататься долго, сюда не приедут. Кататься каждый день по одной трассе неинтересно. <...> У Сахалина достаточно возможностей, чтобы в ускоренном порядке количество трасс увеличить и действительно выйти на 100 и более километров. Это резко поднимет "Горный воздух" в конкурентности, по сути дела, составит конкуренцию "Красной поляне", а больше у нас конкурировать не с кем по длине трасс", - приводит слова Трутнева его пресс-служба по итогам презентации проекта.

В соответствии с планом развития инфраструктуры горнолыжного комплекса на 2024-2026 годы предусмотрена модернизация системы искусственного снегообразования на северном склоне горы Красной, в рамках проекта будет обеспечено искусственное оснежение дополнительных 6 км горнолыжных трасс. Работы будут завершены в 2026 году.

"Длина трасс - это, безусловно, приоритетный вопрос. В то же время важно, чтобы были места размещения. Мы видим, что есть прогресс в строительстве гостиниц на "Горном воздухе". Мы проследим за тем, чтобы инвесторы по линии Корпорации развития Дальнего Востока были обеспечены инфраструктурой, чтобы по подключению к электричеству, воде и инженерным коммуникациям все сроки были выдержаны", - сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Горный воздух" - единственный в России круглогодичный спортивно-туристический комплекс, находящийся в городской черте. Комплекс расположен на горах Большевик (601 м над уровнем моря) и Красная (779 м над уровнем моря). На территории функционирует 29 горнолыжных трасс, в том числе 2 зоны фрирайда общей протяженностью около 42 км. На 13 км трасс оборудованы системы искусственного оснежения, 11 км трасс освещены. Подъем посетителей обеспечивают пять канатных дорог в гондольном и кресельном исполнении. 

