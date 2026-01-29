В Амурской области появится государственное юридическое бюро

Бесплатную помощь будут получать отдельные категории граждан

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Амурской области одобрили законопроект о создании государственного юридического бюро в первом чтении. Бесплатную юридическую помощь будут получать отдельные категории граждан, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Сегодня, 29 января, в ходе 65-го заседания Законодательного собрания Амурской области депутаты расширили возможности получения отдельными категориями граждан бесплатной юридической помощи - в регионе будет создано государственное юридическое бюро. Изменения в областной закон об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической помощи приняты в первом чтении", - говорится в сообщении.

Предполагается, что бюро войдет в структуру управления соцзащиты населения по городу Благовещенск и Благовещенскому округу.

За бесплатной юридической помощью смогут обратиться более 20 категорий граждан: пенсионеры и ветераны труда, участники СВО и члены их семей, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, опекуны и усыновители, воспитывающие малолетних детей без матери.

Профессиональные юристы окажут помощь по вопросам получения мер поддержки, жилья, защиты прав потребителей и другим возникшим проблемам. При этом свою работу продолжат адвокатские конторы, которые входят в программу предоставления бесплатных консультаций. Обе системы будут работать одновременно.