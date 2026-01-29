Ортопед Корыткин: россиянам после 60 лет нужно ежегодное обследование плотности костей

Врач добавил, что в зоне риска также находятся женщины в периоде менопаузы, поскольку хрупкость их костей увеличивается

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Россиянам после 60 лет стоит посещать ортопеда и раз в год проходить обследование минеральной плотности костей для выявления рисков остеопороза - заболевания, несущего риски переломов. Таким мнением с ТАСС поделился врач - травматолог-ортопед высшей категории, директор Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (ННИИТО) Андрей Корыткин.

"Что касается остеопороза, то пациентам старших возрастных групп, безусловно, нужно в первую очередь, обратиться к специалистам, которые занимаются определением минеральной плотности кости и их патологических состояний при наличии остеопении или остеопороза, и обращаться уже для диагностики как заболевания. В возрасте солидном за 60-65 лет неплохо было бы хотя бы систематически раз в год такую процедуру проходить, потому что это значительно упростит моменты, связанные именно с повышенной хрупкостью костей", - сказал собеседник агентства.

Врач добавил, что в зоне риска также находятся женщины в периоде менопаузы, поскольку хрупкость их костей увеличивается. По словам Корыткина, в первую очередь, необходимо посещать ортопеда и уже на основании рекомендаций предпринимать дальнейшие действия. "Выбирают не железяку или таблетку, в первую очередь, выбирают доктора. И самая главная задача пациента - это определиться с врачом все-таки и дальше уже в рамках взаимодействия и обсуждения проблем установить доверие между двумя людьми. Если это доверие есть, то результат всегда, как правило, очень обнадеживающий для пациента", - подчеркнул Корыткин.

Остеопороз - заболевание скелета, характеризующееся высоким риском переломов. Как сообщали ранее в новосибирском НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, сейчас оно приобрело форму "молчаливой пандемии", поскольку до определенного момента, а именно перелома кости, болезнь себя никак не проявляет. Распространенность остеопороза достигает 34% среди женщин и 27% среди мужчин в возрасте 50 лет и старше.