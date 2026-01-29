В Мурманской области открыли памятник участникам СВО

В церемонии приняли участие командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов и губернатор региона Андрей Чибис

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Северного флота/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. В отдельном морском инженерном полку Северного флота открыли памятник участникам СВО в поселке Щукозеро Мурманской области, сообщили в пресс-службе флота.

"В поселке Щукозеро Мурманской области в отдельном морском инженерном полку Северного флота открыли памятник участникам специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков, ветераны инженерных войск, воспитанники мурманского Нахимовского училища, а также военнослужащие полка и их семьи. Право открыть памятник было представлено кавалеру ордена Мужества командиру инженерно-саперной роты капитану Дмитрию Платкову.

Кабанцов отметил важность сохранения памяти о военнослужащих Северного флота - участниках СВО. "В ходе специальной военной операции военные инженеры Северного флота, продолжая традиции предшественников, проявляют мужество и героизм, демонстрируют профессионализм и высокую выучку при решении задач инженерного обеспечения в сложных боевых условиях. Особый вклад военные инженеры вносят в налаживание мирной жизни на освобожденных территориях, выполняя задачи по очистке местности от взрывоопасных предметов", - подчеркнул адмирал.

Чибис поблагодарил личный состав полка и ветеранов за службу, профессионализм и преданность делу и отметил, что памятник - это знак общей памяти военнослужащим части, погибшим в ходе проведения СВО. "Они честно исполнили свой долг, остались верны присяге и товарищам. Их имена навсегда вписаны в историю части, Северного флота и всей страны. Наша обязанность - помнить о них, поддерживать их семьи и делать все, чтобы подвиг этих людей никогда не был забыт", - сказал глава региона.

В пресс-службе флота указали, что с открытием памятника в части военных инженеров Северного флота образовался мемориальный комплекс "Воинам саперам-североморцам, погибшим при выполнении воинского долга". Частью мемориального комплекса также стал памятный знак "Саперам-североморцам, погибшим на Северном Кавказе".