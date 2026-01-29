Два поезда между Москвой и Тверской областью отменили

Поезд №7905 Конаково - Москва частично отменен и отправился в столицу со станции Конаковский Мох

ТВЕРЬ, 29 января. /ТАСС/. Два поезда сообщением Конаково (Тверская обл.) - Москва и Москва - Конаково полностью отменены из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

"Сегодня, 29 января, в 03:37 грузовым автомобилем, пересекавшим железнодорожный переезд между станциями Конаково и Конаковский Мох Октябрьской железной дороги, был поврежден контактный провод. Для восстановления контактной сети на место направлены специалисты и спецтехника. В связи с инцидентом полностью отменены поезда: №6601 сообщением Конаково - Москва, №6604 сообщением Москва - Конаково", - говорится в сообщении.

Еще один поезд №7905 Конаково - Москва частично отменен и отправился в Москву со станции Конаковский Мох, поезд №6603 сообщением Конаково - Москва задерживается в пути до одного часа. Для развоза пассажиров на участке Конаково - Конаковский Мох направлены 5 автобусов.