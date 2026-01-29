В России в 2025 году IT-преступлений стало меньше почти на 12%

Количество дистанционных краж снизилось на 23,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Количество IT-преступлений в 2025 году сократилось почти на 12% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате по итогам 2025 года преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зарегистрировано на 11,8% меньше, чем в 2024 году, в том числе категории тяжких и особо тяжких - на 4,6%", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что количество дистанционных краж снизилось на 23,6%, дистанционных мошенничеств - на 9%, а преступлений в сфере компьютерной информации - на 42,2%.