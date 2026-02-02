Роспотребнадзор готовит иск из-за невозврата денег после отмены шоу на Урале

Пострадавшим потребителям предлагается присоединиться к групповому иску

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило купившим билеты на отмененное ледовое шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" присоединиться к коллективному иску из-за невозврата средств за неоказанные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Telegram-канале УГМК-Арены, на которой 23 декабря 2025 должно было состояться шоу, сообщили об отмене мероприятия по инициативе организатора, клиентам предлагалось обратиться к билетному оператору для возврата средств.

"Так как ООО "Ледовые сезоны" в добровольном порядке не возвращает деньги за неоказанные услуги, управление Роспотребнадзора предлагает пострадавшим потребителям присоединиться к групповому иску", - сказано в сообщении ведомства.

Лицам, направившим заявления организаторам, предлагается предоставить в региональное управление Роспотребнадзора пакет необходимых документов. Заявителям, предоставившим документы после 2 марта 2026 года, будет предложено самостоятельно обратиться в суд.