В Петербурге представят программу "Желтые звезды" памяти жертв Холокоста

Эта музыкальная акция пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в 11-й раз

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Программа "Желтые звезды" памяти жертв Холокоста прозвучит в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Эта музыкальная акция пройдет здесь в 11-й раз, сообщили в пресс-службе филармонии.

"В этот вечер выступят Академический симфонический оркестр филармонии под управлением заслуженного артиста России Владимира Альтшулера, оперные звезды Надежда Павлова, Наталия Ляскова, Сергей Годин, лауреаты Международного конкурса имени Петра Чайковского скрипач Даниил Коган и виолончелист Иван Сендецкий, а также пианист Алексей Гориболь", - рассказали в пресс-службе. Концерт пройдет по инициативе и при содействии Фонда поддержки музыкального образования.

В программе - шедевр эпохи романтизма вариации Kol Nidrei для виолончели и фортепиано Макса Бруха, написанные на две знаменитые мелодии. Первая - молитва, звучащая в канун Йом-кипура, вторая - песня Исаака Натана на текст одной из "Еврейских мелодий" Джорджа Гордона Байрона. Музыканты исполнят также Concerto funebre для скрипки и струнных Карла Амадеуса Хартманна, завершенный в Германии в 1939 как свидетельство своего времени. Программу дополнят вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии" Дмитрия Шостаковича и симфониетта № 1 "На еврейские темы" Мечислава Вайнберга. Оба произведения были созданы в 1948 году, когда борьба с космополитизмом в СССР приобрела массовый характер. Поэтому цикл Шостаковича, превратившего народные тексты в драматические, а подчас трагические сцены, ждал своей премьеры семь лет. Впервые он прозвучал в 1955 году в Малом зале Ленинградской филармонии.

Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно проходит 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили крупнейший концентрационный лагерь гитлеровцев Освенцим (Аушвиц), ставший символом нацистских преступлений. Петербуржцы в этот день отмечают полное освобождение города от фашистской блокады, длившейся 872 дня - до 27 января 1944 года.